На голосование по благоустройству в Орле вынесли 52 общественные территории
Вчера, 23 июня, в Орле подвели итоги предварительного сбора предложений жителей города по благоустройству общественных пространств. Каждый желающий в течение недели мог выступить с инициативой о благоустройстве того или иного сквера, парка, бульвара.
В итоге в бюллетень для голосования городская администрация внесла 52 общественные территории. Среди них площадь маршала Жукова, парк Победы, Сквер семьи, Сквер у библиотеки Бунина и Семинарский парк (полный список территорий смотреть здесь).
На голосование по благоустройству в 2021 году вынесли 52 общественные территории в Орле
Голосование пройдет на 100 участков с 25 июня по 1 июля (включительно). Принять в нем участие могут все жители Орла в возрасте от 14 лет.
На голосование по благоустройству в 2021 году вынесли 52 общественные территории в Орле
- Участникам голосования предстоит выбрать какие территории благоустроить в 2021 году (программа «Формирование современной городской среды») и какие дополнительно в 2020 году в рамках проекта «Народный бюджет», - пояснили «КП» в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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