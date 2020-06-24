2020-06-24T08:53:04+03:00
Общество

На голосование по благоустройству в Орле вынесли 52 общественные территории

Сделать свой выбор можно будет с 25 июня по 1 июля
Наталья Меркулова
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На голосование по благоустройству в Орле вынесли 52 общественные территорииНа голосование по благоустройству в Орле вынесли 52 общественные территорииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 23 июня, в Орле подвели итоги предварительного сбора предложений жителей города по благоустройству общественных пространств. Каждый желающий в течение недели мог выступить с инициативой о благоустройстве того или иного сквера, парка, бульвара.

В итоге в бюллетень для голосования городская администрация внесла 52 общественные территории. Среди них площадь маршала Жукова, парк Победы, Сквер семьи, Сквер у библиотеки Бунина и Семинарский парк (полный список территорий смотреть здесь).

На голосование по благоустройству в 2021 году вынесли 52 общественные территории в Орле

На голосование по благоустройству в 2021 году вынесли 52 общественные территории в Орле

Голосование пройдет на 100 участков с 25 июня по 1 июля (включительно). Принять в нем участие могут все жители Орла в возрасте от 14 лет.

На голосование по благоустройству в 2021 году вынесли 52 общественные территории в Орле

На голосование по благоустройству в 2021 году вынесли 52 общественные территории в Орле

- Участникам голосования предстоит выбрать какие территории благоустроить в 2021 году (программа «Формирование современной городской среды») и какие дополнительно в 2020 году в рамках проекта «Народный бюджет», - пояснили «КП» в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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