2020-06-23T16:33:59+03:00
Общество

В Орле увековечат имя общественника Рафаила Исламгазина

Создатель народной школы жилищного просвещения умер 24 мая
Наталья Меркулова
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В Орле увековечат имя общественника Рафаила Исламгазина. Фото: пресс-служба орловского горсоветаВ Орле увековечат имя общественника Рафаила Исламгазина. Фото: пресс-служба орловского горсовета
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Сегодня, 23 июня, депутаты горсовета выступили с инициативой увековечить имя общественника Рафаила Исламгазина в истории Орла. Создателя народной школы жилищного просвещения не стало 24 мая в возрасте 84 лет.

Депутат Евгений Косогов предложил в память об активисте высадить аллею, установить мемориальную доску на его доме (Приборостроительная, 19) и внести его имя в Книгу Почета города. Мэр Орла такое предложение поддержал.

— Рафаил Лутфейевич много сделал для нашего города и горожан. У него всегда была четкая общественная позиция, которая могла кому-то и не нравиться. Но он всегда твердо отстаивал вопросы, интересующие горожан, - подчеркнул Василий Новиков.

ЗНАЙ!

10 лет назад Рафаил Исламгазин создал в Орле народную школу жилищного просвещения (иначе – школа домкомов). На общественных началах здесь занимались разъяснением программ благоустройства дворов, договоров с управляющими компаниями, порядка определения платы за содержание общего имущества и вопросами капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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