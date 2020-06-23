У 70 орловцев нашли антитела к коронавирусу
У 70 орловцев нашли антитела к коронавирусу. Такие данные озвучил на аппаратном совещании в обладминистрации 22 июня руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.
По данным ведомства, в регионе проведено уже почти 1500 серологических исследований (поиск антител в сыворотке крови). Большая часть из них провели в частных медицинских лабораториях, орловских городских больницах и областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
Антитела к COVID-19 обнаружили у трех из 246 обследованных медиков.
- Всего в регионе всего проведено 71 388 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области выполнено 48056 исследований, - пояснил Александр Румянцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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