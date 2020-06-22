22 Июнь 2020 2020-06-22T13:44:32+03:00

Ряд улиц Орла на несколько дней останется без света, газа и горячей воды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

горячей воды. Как сообщает пресс-служба городской администрации, связано это с плановыми ремонтными работами на тепловой магистрали, газопроводе, в котельных и на линии электропередач.

С 8 часов утра до 10 часов вечера 22 июня без горячей воды останутся жители домов в переулке Почтовый (8а), на улицах Новикова (6/8) Горького (2а) Брестской (12) и Лескова (10).

До 17 часов вечера 29 июня отключено горячее водоснабжение в домах по улице Комсомольской (191, 193, 227, 229) переулкам Карачевскому (5, 7, 9, 11) и Ботаническому (4). Кроме того, до этого времени без воды останутся Комсомольская (243-255) и Автовокзальная (75а и 77а).

С 22 июня по 6 июля без горячей воды останутся жители домов на улицах Васильевская (127), Достоевского (4, 6 и 10), Садовского (2, 4 и 7) и Циолковского (3 и 4).

До 25 июня отключат газ в домах по переулку Воскресенский (13а и 30) на улицах Левый берег реки Оки (дома 27, 43, 45, 45а, 51 и 57), Черкасской (2), Гагарина (1), Гостиной (3) и переулке Рыночном (5).

Кроме того, по информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», с 9.00 до 16.30 22 июня и с 9.00 до 16.30 23 июня будет отключено электроснабжение в домах №85-169 частного сектора по улице Пятницкой из-за ремонта ВЭЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU