Покос и демонтаж: в Орле прошел экологический субботник

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:59:29+03:00

Глава Администрации Орла устроил покос травы в парке «Разградский», а спикер облсовета на Дворянке. Фото: пресс-служба городской администрации

Из городских парков, скверов и с берегов Оки вывезли более 400 кубометров мусора

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В субботу, 20 июня, в Орле прошел экологический субботник. На уборку общественных территорий вышло 1 500 человек. Присоединились к акции и волонтеры.

Во время субботника 20 июня в Орле вывезли более 400 кубометров мусора. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Участники субботника очистили от мусора почти семь километров берегов Оки, прошли более 14 гектаров в парках Ботаника, Дворянское гнездо, Разградский, отдельные участки Медведевского, Щекотихинского и Овсянниковского лесов, а также Прокуровской рощи.

Во время субботника Андрей Клычков и волонтеры демонтировали сцену возле Центра «Патриот – 57». Фото: Волонтеры Победы Орловской области

Затронул субботник и городские дворы, улицы, территорию Троицкого кладбища.

20 июня в Орле прошел экологический субботник. Фото: пресс-служба облсовета

В этот день за генеральную уборку взялись и первые лица Орла и области. Губернатор Андрей Клычков помогал демонтировать старую летнюю сцену возле Дворца культуры железнодорожников (Центр «Патриот – 57»), спикер обсовета Михаил Вдовин утроил покос травы на Дворянке, а глава администрации города в парке «Разградский».

- По состоянию на 12 часов 20 июня на мусороперегрузочную станцию вывезено порядка 400 кубических метров отходов. Было ликвидировано пять несанкционированных свалок. Уборка продолжится до 22 июня, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU