Орловцы могут предложить территории благоустройства на 2021 год

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 июня, в Орле стартовал сбор предложений по благоустройству общественных территорий на 2021 год. Мое мнение может высказать любой желающий, главное успеть до двух часов дня 23 июня.

В рамках общественного обсуждения орловцы могут предложить благоустроить скверы, парки, площади или «зеленые» зоны. Затем эти идеи выйдут уже на рейтинговое голосование, которое состоится с 25 июня по 1 июля на 100 участках.

- Важно правильно сформулировать свое мнение, чтобы ее смогли принять в расчет при подведении итогов обсуждения по проекту «Народный бюджет». Обращаясь в администрацию, необходимо указать координаты общественного пространства, которое предлагается благоустроит и аргументировать свою позицию, - поясняет пресс-служба администрации города Орла.

Обратиться в администрацию с предложениями можно способами: через Интернет-приемную, почтовым письмом по адресу Пролетарская гора, 1 (ящик установлен в фойе), в комментариях в официальной группе соцсетях и электронной почте derkach@orel-adm.ru (в теме «Общественное голосование»). Кроме того, можно позвонить в администрацию по телефону (4862) 43-33-12 или 47-53-79.

ИСТОЧНИК KP.RU