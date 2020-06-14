2020-06-14T11:20:59+03:00
Происшествия

В больнице Семашко Орла случился пожар

Глава региона Андрей Клычков дал поручение проверить на пожарную безопасность медучреждения области
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской областиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области
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В приемном отделении больницы Семашко в Орле случился пожар. Пациентов пришлось эвакуировать, к счастью никто не пострадал.

Происшествие случилось накануне, 13 июня. В начале десятого часа утра спасателям поступил сигнал о возгорание. С пламенем быстро справились, без жертв и пострадавших удалось обойтись.Очагом возгорания стал рентген-кабинет.

На месте происшествия побывал губернатор Андрей Клычков, после аишиьа глава региона вышел в прямой эфир а социальных сетях, чтобы успокоить орловцев.

Он рассказал, что произошло возгорание компьютера, сам рентген-аппарат на пострадал. К началу новой рабочей недели планируется восстановить работу кабинета. При этом глава региона дал поручение проверить на пожарную безопасность и другие медицинские учреждения области.

- Ситуация под контролем. Пожарные и полицейские выясняют причины, - сообщил Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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