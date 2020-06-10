Администрация Орла: «Происшествие на мосту Дружба не повлияет на сроки ремонта»
9 июня мэр Орла Василий Новиков и глава городской администрации Александр Муромский побывали вместе с журналистами на мосту Дружба. В центре внимания проверяющих оказался инцидент, случившийся на выходных.
Напомним, в воскресенье, 7 июня, на закрытый объект прошла большая компания парней в изрядном подпитии и устроила дебош. Вскоре молодые люди скрыли, а на дне Оки оказались девять стоек нового барьерного ограждения, часть перил, пара электроинструментов и кусок силового кабеля.
Ранее советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев рассказал, что такая выходка может обойтись городу еще в 3-4 недели ожиданий открытия моста. Однако во время проверки подрядчик уверил – успеют в срок.
Водолазы уже начали обследовать дно реки, чтобы достать сброшенные строительные материалы и инструменты. Придется привлекать к работе и технику.
- На сроках ремонта моста Дружбы происшествие не отразится. В течение 2-3 дней завершатся лакокрасочные работы, начнется укладка асфальтового покрытия. Завершится капитальный ремонт к концу июня 2020 года, - пояснили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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