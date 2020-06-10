2020-06-10T09:09:08+03:00
Общество

Администрация Орла: «Происшествие на мосту Дружба не повлияет на сроки ремонта»

Городские власти проинспектировали ход работ на объекте и рассказали, когда ждать открытия движения
Наталья Меркулова
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Администрация Орла: «Происшествие на мосту Дружба не повлияет на сроки ремонта». Фото: пресс-служба горадминистрацииАдминистрация Орла: «Происшествие на мосту Дружба не повлияет на сроки ремонта». Фото: пресс-служба горадминистрации
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9 июня мэр Орла Василий Новиков и глава городской администрации Александр Муромский побывали вместе с журналистами на мосту Дружба. В центре внимания проверяющих оказался инцидент, случившийся на выходных.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, на закрытый объект прошла большая компания парней в изрядном подпитии и устроила дебош. Вскоре молодые люди скрыли, а на дне Оки оказались девять стоек нового барьерного ограждения, часть перил, пара электроинструментов и кусок силового кабеля.

Ранее советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев рассказал, что такая выходка может обойтись городу еще в 3-4 недели ожиданий открытия моста. Однако во время проверки подрядчик уверил – успеют в срок.

Водолазы уже начали обследовать дно реки, чтобы достать сброшенные строительные материалы и инструменты. Придется привлекать к работе и технику.

- На сроках ремонта моста Дружбы происшествие не отразится. В течение 2-3 дней завершатся лакокрасочные работы, начнется укладка асфальтового покрытия. Завершится капитальный ремонт к концу июня 2020 года, - пояснили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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