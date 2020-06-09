2020-06-09T11:11:02+03:00
Общество

«Сбрасывали в реку новый забор»: на мосту Дружбы в Орле пьяная компания устроила дебош

Хулиганская выходка может обойтись городу еще одним месяцем ожидания открытия переправы
Наталья Меркулова
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На минувших выходных, 7 июня, в Орле произошел скандал на мосту Дружбы. Большая компания молодых людей в изрядном подпитии проникла на объект и устроила дебош, который может обойтись городу еще одним месяцем ожидания открытия переправы.

О происшествии рассказал в телеграм-канале советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По озвученной им информации, инцидент произошел в 6 часов утра. Около десяти парней попытались пройти по мосту, но путь им преградил охранник.

- Он вежливо попросил их покинуть территорию, потому что проход по мосту еще запрещен. Но алкоголь разбудил в молодых людях героев и они начали сбрасывать в речку новый забор, отбойники и так далее. Пока вызывали полицию и подмогу, юные нарушители скрылись, - пояснил Сергей Лежнев.

Советник губернатора также пояснил, что сброшенные в воду конструкции были сделаны на заказ. Теперь может понадобится 3-4 недели, чтобы компания-производитель поставила новые. Поэтому планируют привлечь водолазов и спецтехнику, чтобы достать со дна реки то, что выбросили пьяные дебоширы.

- По данному сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, ремонт моста Дружбы шел с опережением графика. Ранее глава региона Андрей Клычков сообщал, что открыть движение по мосту планируют уже в июле.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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