Юным орловцам рассказали как избежать беды на железной дороге
Юным жителям Орла и их родителям рассказали как избежать беды на железной дороге. На вокзале детей и подростков встречали транспортные полицейские с памятками и тематическими подарками.
Представителям молодого поколения объяснили как нужно себя вести на объектах железнодорожного транспорта, какие правила стоит соблюдать, какая ответственность грозит за их нарушения и какие могут быть последствия пренебрежения безопасностью.
- Всем участникам пассажирских перевозок сотрудники транспортной полиции вручили методические памятки и тематические подарки, напоминающие соблюдать меры безопасности нахождения детей на железнодорожных комплексах, - рассказали "КП" в ЛО МВД России на станции Орел.
ИСТОЧНИК KP.RU