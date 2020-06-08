Юным орловцам рассказали как избежать беды на железной дороге

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:04:10+03:00

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Юным жителям Орла и их родителям рассказали как избежать беды на железной дороге. На вокзале детей и подростков встречали транспортные полицейские с памятками и тематическими подарками.

Представителям молодого поколения объяснили как нужно себя вести на объектах железнодорожного транспорта, какие правила стоит соблюдать, какая ответственность грозит за их нарушения и какие могут быть последствия пренебрежения безопасностью.

- Всем участникам пассажирских перевозок сотрудники транспортной полиции вручили методические памятки и тематические подарки, напоминающие соблюдать меры безопасности нахождения детей на железнодорожных комплексах, - рассказали "КП" в ЛО МВД России на станции Орел.

ИСТОЧНИК KP.RU