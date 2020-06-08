1 июля в Орле пройдет голосование по благоустройству города
1 июня в Орле пройдет голосование по благоустройству городских территорий на 2021 год. Событие состоится одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ.
Выбрать общественную территорию, которую вы считаете первоочередной для ремонта и благоустройства, можно будет на 100 счетных участках с 8 часов утра до 20 вечера.
- Перечень объектов, который будет предложен жителям для выбора на очном голосовании, определится по итогам общественного обсуждения. Оно начнётся завтра, 9 июня, на нашем официальном сайте, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Победителями очного голосования станут три общественные территории, набравшие наиболее количество голосов.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»