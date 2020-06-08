1 июля в Орле пройдет голосование по благоустройству города

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:08:35+03:00

Выбрать территорию для обновления можно будет на 100 счетных участках

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1 июня в Орле пройдет голосование по благоустройству городских территорий на 2021 год. Событие состоится одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Выбрать общественную территорию, которую вы считаете первоочередной для ремонта и благоустройства, можно будет на 100 счетных участках с 8 часов утра до 20 вечера.

- Перечень объектов, который будет предложен жителям для выбора на очном голосовании, определится по итогам общественного обсуждения. Оно начнётся завтра, 9 июня, на нашем официальном сайте, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Победителями очного голосования станут три общественные территории, набравшие наиболее количество голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU