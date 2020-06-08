В Орловской области опубликуют сборник архивных документов об оккупации

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:21:38+03:00

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Сотрудники Госархива Орловской области и историки подготовили к публикации сборник редких архивных документов и фотографий периода оккупации региона. Книга вошла во всероссийский проект «Без срока давности».

В состав сборника вошли 265 фотографий и документов со списками угнанных в Германию и казненных, протоколы опросов местных жителей, указания немецких властей, свидетельства геноцида и многое другое. К каждому документу подготовлены комментарии, археографическое описание, предметный, именной и географический указатели.

На всероссийской выставке проекта, где также будет представлена Орловская область, уже дополнительно подготовлено 45 документов. Событие запланировано на сентябрь 2020 года. Презентация серии «Без срока давности» состоится в Москве 20 ноября.

- В рамках проекта «Без срока давности» на сайте орловского госархива уже сейчас можно увидеть материалы, архивные документы и фотографии о геноциде мирного населения в период оккупации Орловской области с 1941 по 1943 годы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU