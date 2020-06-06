Орловским ветеранам подарят телефоны с бесплатной связью

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:06:40+03:00

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В Орловской области начали вручать мобильные телефоны для ветеранов. Участников Великой Отечественной войны обеспечат бесплатной и безлимитной связью.

Одними из первых в регионе получили полезные устройства ветераны из Ливен. Всего здесь подготовили подарки для 16 человек. В их числе оказалась и 98-летняя Тамара Михайловна Могилевцева, Почетный гражданин города Ливны.

В годы войны Тамара Михайловна работала медсестрой в блокадном Ленинграде, в мирное время посвятила более 40 лет своей жизни детям, работала учителем.

- Проект организационного комитета «Наша Победа» позволит пожилым людям поддерживать связь со своими близкими, медицинскими и социальными службами. В каждый аппарат уже внесены необходимые номера телефонов экстренных служб. Ветераны смогут незамедлительно сообщать о какой-либо проблеме, попросить о помощи, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».

В ходе акции волонтеры помогут ветеранов освоить и научиться пользоваться подаренными телефонами.

ИСТОЧНИК KP.RU