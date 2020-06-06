2020-06-06T08:06:40+03:00
Общество

Орловским ветеранам подарят телефоны с бесплатной связью

Одними из первых мобильники получили ветераны в Ливнах
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловским ветеранам подарят телефоны с бесплатной связью. Фото: Волонтеры Орловской областиОрловским ветеранам подарят телефоны с бесплатной связью. Фото: Волонтеры Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области начали вручать мобильные телефоны для ветеранов. Участников Великой Отечественной войны обеспечат бесплатной и безлимитной связью.

Одними из первых в регионе получили полезные устройства ветераны из Ливен. Всего здесь подготовили подарки для 16 человек. В их числе оказалась и 98-летняя Тамара Михайловна Могилевцева, Почетный гражданин города Ливны.

В годы войны Тамара Михайловна работала медсестрой в блокадном Ленинграде, в мирное время посвятила более 40 лет своей жизни детям, работала учителем.

- Проект организационного комитета «Наша Победа» позволит пожилым людям поддерживать связь со своими близкими, медицинскими и социальными службами. В каждый аппарат уже внесены необходимые номера телефонов экстренных служб. Ветераны смогут незамедлительно сообщать о какой-либо проблеме, попросить о помощи, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».

В ходе акции волонтеры помогут ветеранов освоить и научиться пользоваться подаренными телефонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловским ветеранам подарят телефоны с бесплатной связью
В Орле установили мемориальную доску журналисту Матвею Мартынову
В Орле у мужчины украли телефон, когда он отдыхал с друзьями
Общественники привели в порядок Тургеневский бережок в Орле
В Пушкинский день орловцы смогут опробовать аудиогид и интерактивную карту
Сотрудника орловской колонии подозревают во взяточничестве и превышении полномочий
На выходных в Орле резко потеплеет
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Орловец, убивший соседа по даче отверткой, отправится в тюрьму на 18 лет
В Орле появилось отделение Российского исторического общества
МЧС: купальный сезон в Орловской области еще не начался
Более 2 тысяч кубометров мусора вывезли с орловских кладбищ
В Орле демонтируют часть здания рухнувшего спортзала на Наугорском шоссе
Андрей Клычков выступил против строительства в Орле дороги от "Наугорки" в "Болховский"
Антирекорд: за сутки в Орловской области коронавирусом заболели более 120 человек
5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во Мценске
Пьяный и без прав: под Орлом подросток устроил ночное ДТП с переворотом
В орловском райцентре из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартира