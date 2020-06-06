Орловским ветеранам подарят телефоны с бесплатной связью
В Орловской области начали вручать мобильные телефоны для ветеранов. Участников Великой Отечественной войны обеспечат бесплатной и безлимитной связью.
Одними из первых в регионе получили полезные устройства ветераны из Ливен. Всего здесь подготовили подарки для 16 человек. В их числе оказалась и 98-летняя Тамара Михайловна Могилевцева, Почетный гражданин города Ливны.
В годы войны Тамара Михайловна работала медсестрой в блокадном Ленинграде, в мирное время посвятила более 40 лет своей жизни детям, работала учителем.
- Проект организационного комитета «Наша Победа» позволит пожилым людям поддерживать связь со своими близкими, медицинскими и социальными службами. В каждый аппарат уже внесены необходимые номера телефонов экстренных служб. Ветераны смогут незамедлительно сообщать о какой-либо проблеме, попросить о помощи, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».
В ходе акции волонтеры помогут ветеранов освоить и научиться пользоваться подаренными телефонами.
ИСТОЧНИК KP.RU