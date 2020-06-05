В Пушкинский день орловцы смогут опробовать аудиогид и интерактивную карту

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:23:44+03:00

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6 июня Орел по традиции присоединится к празднованию Дня рождения поэта Александра Пушкина. Череду культурных событий подготовила Централизованная библиотечная система.

Ежегодного праздника возле памятника русскому гению не будет из-за пандемии коронавируса, зато большой библио-марафон пройдет в формате онлайн.

Для ценителей творчества Александра Пушкина библиотекари подготовили аудиогид «Имя Пушкина на карте города». С его помощью можно будет побродить по областному центру и узнать, какие орловские достопримечательности связаны с поэтом. Поможет в этом разобраться и специальный краеведческий электронный ресурс с полезными подсказками и малоизвестными фактами. Все это можно посмотреть на сайте ЦБС города Орла.

Тот же кто уже уверен в своих знаниях, смогут поучаствовать в квизбуке (интеллектуально-развлекательная игра) в группе библиотеки Пушкина в соцсетях. Там же можно разместить видео-поздравления. Для этого их нужно прислать на почту pushkinlib@orel.ru.

- Мы приглашаем вас принять участие в марафоне поздравлений. Запишите на камеру ваши мысли, чувства, эмоции, связанные с Пушкиным или прочитайте любимые стихотворения. Не возбраняются, а с восторгом принимаются собственные - музыкальные или поэтические посвящения поэту, - говорят сотрудники орловской библиотеки им. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU