2020-06-05T11:44:24+03:00
Общество

Антирекорд: за сутки в Орловской области коронавирусом заболели более 120 человек

Публикуем последние новости о коронавирусе в регионе на 5 июня
Наталья Меркулова
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Антирекорд: по данным на 5 июня в Орловской области коронавирусом заболел 121 человекАнтирекорд: по данным на 5 июня в Орловской области коронавирусом заболел 121 человекФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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5 июня в Орловской области зафиксирован рекордный показатель заболевания коронавирусом за сутки. По данным федерального оперативного штаба, подтвержден 121 новый случай заражения.

Теперь общее число зараженных составляет 2 тысячи 649 человек.

- Подобный рост объясняется вспышкой болезни в Психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

В разрезе муниципальных образований география распространения новых случаев заражения коронавирусом следующая : 81 - город Орел, 11 зараженных в Орловском, 5 в Мценском районах, по 4 в городе Ливны и Колпнянском районе. По 2 новых случая в Болховском, Глазуновском, Дмитровском и Шаблыкинском районах. По 1 – в Малоархангельском, Верховском, Урицком, Знаменском, Ливенском, Новодеревеньковском, Свердловском и Покровском районах.

Выздорели за весь период пандемии 1 409 орловцев. За последние сутки из больниц выписались 46 человек.

К сожалению, попалняется и статистика по количеству смертей от коронавирусу в Орловской области. Сегодня подтвердилось еще три летальных исхода. Общее число умерших - 31 (федеральная статистика).

Коронавирус в Орловской области на 5 июня 2020 года

Коронавирус в Орловской области на 5 июня 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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