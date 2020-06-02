В Орле силовики поймали иностранца, призывавшего к терактам
В Орле силовики поймали иностранца, призывавшего к терактам. Задержанный - сторонник запрещенной в России международной террористрической организации.
Операцию проводили сотрудники УФСБ. Известно, что иностранец пропагандировал радикальную идеологию и призывал к совершению террористрических актов на территории нашей страны. Его запрещенную деятельность удалось пресечь.
- В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
В Орле силовики задержали иностранца, призывавшего к терактам .Видео: пресс-служба УФСБ России по Орловской области
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»