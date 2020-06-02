2 Июнь 2020 2020-06-02T10:28:17+03:00

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В Орле силовики поймали иностранца, призывавшего к терактам. Задержанный - сторонник запрещенной в России международной террористрической организации.

Операцию проводили сотрудники УФСБ. Известно, что иностранец пропагандировал радикальную идеологию и призывал к совершению террористрических актов на территории нашей страны. Его запрещенную деятельность удалось пресечь.

- В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

В Орле силовики задержали иностранца, призывавшего к терактам .Видео: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU