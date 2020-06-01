1 Июнь 2020 2020-06-01T17:14:15+03:00

Троицкие хороводы в Орловском Полесье будут транслировать в соцсетях Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В этом году знаменитый фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдет в формате онлайн. Каждый желающий сможет познакомиться с традициями с помощью трансляций в соцсетях.

Мероприятие будет проходить со 2 по 8 июня в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», You-tube и на сайтах ООЦНТ.РФ, Орелонлайн.РФ.

В день открытия орловцев ждет спецпроект телеканала «Первый облстной», в котором все желающие смогут познакомиться историей Троицких хороводов. 3 июня тему продолжит краевед Виктор Ливцов, подготовивший аудио-лекцию.

Гости праздника смогут посетить виртуальную фотовыставку с редкими фотографии из архивов Центра народного творчества, музыкальные выступления, побывать на прогулке селу Льгов, тематических площадках и мастер-классах.

Самая насыщенная программа ждет орловцев 7 июня. В этот день для зрителей проведут прямую трансляцию праздничного Богослужения и покажут видеорепортаж с прогулкой по Троичной поляне и подворьям районов Орловской области.

- Кроме того, желающие смогут стать участниками проекта «Празднуем Троицу в народном костюме». Для этого необходимо сделать фото в народном костюме с головным убором и разместить ее в социальных сетях с хэштегом #ПразднуемТроицуВнародномКостюме, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU