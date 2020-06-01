В каких детских садах Орла открыты дежурные группы

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока продолжают действовать ограничительные меры по коронавирусу, в детсадах Орла работают дежурные группы. Сюда могут отвести малышей родители, которые не сидят на самоизоляции. Рассказываем, в каких детсадах открыты дежурные группы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, сейчас в областной столице функционируют 26 дошкольных учреждений. Их число увеличилось по решению оперштаба: возрос спрос. В каждой из дежурных групп не более 12 детей. Это следующие детские сады:

.

- По информации управления образования администрации города Орла, сегодня, 1 июня, в дежурные группы зачислены 930 дошкольников, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU