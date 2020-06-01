В Орловской области для больных с коронавирусом развернуто 650 коек

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:17:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области для больных с коронавирусной инфекцией развернуто 650 коек. Об этом сообщил глава регионального депздрава Иван Залогин.

Тема обсуждалась сегодня, 1 июня, на заседании правительства. По словам Залогина, из указанного количества коек большинство обеспечены кислородом - 404 штуки. Еще 246 коек без подачи кислорода.

Взрослые, зараженные COVID-19, помещаются в больницу Боткина и Семашко, а также Мценскую и Ливенскую ЦРБ. Дети в НКМЦ им. Круглой. Продолжает функционировать обсерватор на базе лагеря "Ветерок" - для тех, кто прибыл из неблагополучных по коронавирусу регионов (если невозможна изоляция на дому).

В ближайшее время более двух сотен коек должны появиться в больнице им. Боткина, где сейчас идет работа по из оборудованию, а также в больнице Семашко. В корпусах этих медучреждений идет ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU