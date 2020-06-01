2020-06-01T15:50:24+03:00
Общество

Орловских мальчишек и девчонок приглашают на онлайн-экскурсию по пожарной части

Спасатели подготовили ее специально ко Дню защиты детей [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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На экскурсию в пожарную часть - не выходя из домаНа экскурсию в пожарную часть - не выходя из домаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, спасатели приготовили сюрприз для орловских мальчишек и девчонок. Ребят приглашают на онлайн-экскурсию по пожарной части.

Экскурсоводом стал спасатель Дмитрий Красов. Он расскажет не только об истории пожарного подразделения и своей непростой работе, но и покажет технику, в том числе и старинную, специальную форму, в которой спасатели борются с огнем.

- Сотрудник части в простой и доступной форме рассказывает о количестве личного состава, о службе и быте пожарных: где и в каких условиях несут службу пожарные, проводят занятия по профессиональной подготовке, работе пункта связи. Специально для зрителей пожарные сняли на видео, как они собираются и выезжают на сообщение о пожаре, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Словом, в пожарной части можно побывать не выходя из дома.

Онлайн экскурсия в ПСЧ-1 ОРЁЛ.В день защиты детей ребят приглашают на экскурсию по пожарной части!

ИСТОЧНИК KP.RU

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