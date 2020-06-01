1 Июнь 2020 2020-06-01T14:57:03+03:00

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25 мая в Орле стартовал фотоконкурс «В объективе — молодежь!». Приурочили его к грядущему Дню молодежи.

Свои авторские работы смогут представить фотолюбители в возрасте от 14 по 35 лет (включительно). Участников будут оцениваться жюри по пятибалльной шкале. Кроме того, Приз зрительских симпатий получат авторы фотоснимков, набравших больше всего голосов в онлайн-голосовании в соцсетях с 22 по 25 июня.

В рамках конкурса представлено пять номинаций: «Патриотизм — дело молодое», «Жизнь в движении» (тема молодежи и здорового образа жизни), «Калейдоскоп профессий молодых» (молодежь на рабочем месте), «Добрые дела» (молодежь и волонтерство) и «Вместе навсегда» (молодые семьи и семейные традиции).

Каждый участник может представить только одну авторскую фотографию в формате jpg или png для одной номинации. Подать заявку и конкурсную работу нужно успеть до 22 июня на электронную почту mp57orla@yandex.ru. Комментарии к фотографиям приветствуются.

- В День молодежи, 26 июня, будут названы имена победителей во всех номинациях. Организатор мероприятия — управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU