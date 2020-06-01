1 Июнь 2020 2020-06-01T13:36:52+03:00

В Орле начали печатать бюллетени для голосования по изменениям в Конституции. Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Орловской области.

Каждый документ защитят от подделки специальной защитной сеткой

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27 мая типография «Труд» в Орле приступили к изготовлению бюллетеней для общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ. Сотрудниками полиции обеспечивается охрана.

Всего будет изготовлено 626 849 бюллетеней, в том числе 143 242 бюллетеня для голосования с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней. Каждый документ защитят от подделки специальной защитной сеткой.

- В процессе приемки технических средств (пластин) и запуска изготовления бюллетеней приняли участие представители Общественной палаты Орловской области, члены региональной Избирательной комиссии с правом решающего голоса и работники аппарата облизбиркома, - рассказали «КП» в пресс-службе Избирательной комиссии Орловской области.

В территориальные избирательные комиссии бюллетени доставит Управление спецсвязи по Орловской области ФГУП «Главный центр специальной связи».

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ИСТОЧНИК KP.RU