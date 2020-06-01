Орловские спасатели забраковали пляж на озере Светлая жизнь

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:19:40+03:00

Приемка пляжей продолжается, правда о старте купального сезона пока говорить рано Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Проверка пляжей перед купальным сезоном продолжаются, но не всем дают "зеленый свет "

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В Орловской области продолжается приемка пляжей к купальному сезону. Спасатели поверяют места отдыха у воды и выносят свой вердикт: безопасно ли тут проводить время, или непротив - пляж и водоем таят опасность.

Так, пляж на городском озере Светлая жизнь инспекторы ГИМС забраковали.

- Был выявлен ряд недостатков. В частности, отсутствуют детские купальни, обозначение границ заплыва, не огорожено место у трубы, по которой проводится подкачка воды. Также вызвала нарекание работа «тревожных» кнопок для вызова спасателей в случае происшествия на воде, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На этой неделе пляжу устроят повторную проверку. А вот месту отдыха на Оке, неподалеку от городского парка, напротив дали зеленый свет. Тут все в норме и пляж готов принять купальщиков. Правда коронавирус и погода пока не готовы их сюда пустить.

Приемка пляжей продолжается. А мы обязательно расскажем своим читателям о дате старта купального сезона, как только она станет известна.

ИСТОЧНИК KP.RU