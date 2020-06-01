Орловчанка отправится за решетку за отказ платить алименты на трех детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:06:50+03:00

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Жительница Верховского района отправится на ближайшие три месяца в колонию-поселение из-за отказа платить алименты на трех своих несовершеннолетних детей. Ранее ей назначали 30 часов обязательных работ, они не помогли ей стать ответственной мамой.

Женщина нигде не работала, устраиваться на работу не собиралась и в итоге задолжала крупная сумму по алиментам. Не спешила она и принимать участие в воспитании собственных детей, не желая проявлять родительскую заботу.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». За злостное уклонение от уплаты алиментов женщина признана виновной. Учитывая все факты, судья принял решение, назначить должнице 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU