1 Июнь 2020 2020-06-01T11:46:09+03:00

Орловский пенсионер напал на молодого родственника с ножом и сам вызвал полицию Фото: Архив "КП"

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В Орловском районе пенсионер напал на своего 24-летнего родственника с ножом, а одумавшись, сам позвонил в полицию и сознался в содеянном. Причиной кровавой разборки стал семейный конфликт.

После звонка в полицию на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельств происшедшего. Парня с проникающим ранением доставили в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время ведется следствие, 63-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU