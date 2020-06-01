2020-06-01T11:46:09+03:00
Происшествия

Орловский пенсионер напал на молодого родственника с ножом и сам вызвал полицию

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловский пенсионер напал на молодого родственника с ножом и сам вызвал полициюОрловский пенсионер напал на молодого родственника с ножом и сам вызвал полициюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловском районе пенсионер напал на своего 24-летнего родственника с ножом, а одумавшись, сам позвонил в полицию и сознался в содеянном. Причиной кровавой разборки стал семейный конфликт.

После звонка в полицию на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельств происшедшего. Парня с проникающим ранением доставили в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время ведется следствие, 63-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24