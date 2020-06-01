В Орловской области формируют команду «Волонтеров культуры»

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:19:44+03:00

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Орловская область присоединилась к программе «Волонтеры культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди». Теперь каждый желающие сможет стать частью большой команды добровольцев и внести свой личный вклад в развитие культуры Орловщины.

Среди направлений работы волонтеров - работа с учреждениями культуры и проведение мероприятий, организация туристических маршрутов, восстановление памятников истории и культуры. Кроме того, участники проекта могут сами предлагать новые идеи о развитии культуры в регионе.

Сейчас организаторы совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры разрабатывают рабочие площадки в социальных сетях, создают сетку мероприятий на лето (квесты, экскурсии, работа по объектам культурного наследия) и ищут заинтересованных людей.

- Цель проекта - формирование групп активных граждан, которые станут участниками волонтерской деятельности в сфере культуры. Мы приглашаем к участию в проекте всех, кто хочет стать частью нашей команды, чувствует в себе желание развиваться и работать в сфере культуры и культурного наследия, - рассказал «КП» Роман Богатырев, региональный координатор «Волонтеров культуры».

Узнать подробнее о проекте и стать частью команды можно в официальной группе «Волонтеры культуры Орловской области» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU