1 Июнь 2020 2020-06-01T10:44:09+03:00

На орловском рынке продавца оштрафовали за пять с половиной тонн лука Фото: Архив "КП"

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В мае на рынке в Орле специалисты регионального Управления Россельхознадзора обнаружили пять с половиной тонн лука-севка без документов. Как оказалось, груз привезли из Краснодарского края, где сейчас действует карантинная фитосанитарная зона по полевой повилике, ценхрусу малоцветковому, паслену колючему и горчаку розовому.

По словам специалистов, подобное нарушение могло привести к распространению на территории Орловской области карантинных растений. Продавца привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

- По результатам карантинного фитосанитарного обследования продукция допущена к реализации. Напоминаем, согласно Федеральному закону № 206 «О карантине растений», вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции должен осуществляться на основании карантинного сертификата, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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ИСТОЧНИК KP.RU