Орловцев предупреждают о недобросовестных фирмах по замене электросчетчиков

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:27:27+03:00

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В Орле и области вновь активизировались недобросовестные компании по замене электросчетчиков. Орловцев убеждают заменить исправные приборы, а в качестве бонуса предлагают «скидку» на услуги.

Орловский энергосбыт просит потребителей быть бдительными и не соглашаться на подобные предложения, ведь схема работы у подобных фирм проста: они осматривают прибор учета, а затем настаивают на его незамедлительной замене. Далее в ход идут запугивание большими штрафами и повышенными коэффициентами на оплату электроэнергии.

- Необходимость работ представители недобросовестных компаний объясняют по-разному: плановыми рейдами, изменениями в законодательстве, неисправностями электросчетчика, выходом прибора за межповерочный интервал. В итоге они устанавливают приборы учета за три-пять тысяч рублей, что в разы выше средней цены по рынку, - сообщает пресс-служба Орловского энергосбыта.

Отметим, сотрудники Орловского энергосбыта производят замену электросчетчиков только по предварительным заявкам и не ходят по домам, навязывая свои услуги. Гарантирующий поставщик также не привлекает для установки приборов учета сторонние организации.

Если в ваш дом пришли «сомнительные» проверяющие, специалисты советуют проверьте и сфотографировать документы незваных гостей и не подпускайте их к прибору учета. В случае сомнений можно обратиться за консультацией в Орловский энергосбыт по телефону 8 (4862) 25-55-77.

ИСТОЧНИК KP.RU