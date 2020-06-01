2020-06-01T10:19:07+03:00
Происшествия

В Орле в тройном ДТП пострадала пассажир легковушки

"Митсубиши" врезался в "Ладу", а та протаранила "Тойоту"
Ольга СУПОНЕВА
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"Ладу Калину" протаранил автомобиль "Митсубиши", от удара машина врезалась в "Тойоту""Ладу Калину" протаранил автомобиль "Митсубиши", от удара машина врезалась в "Тойоту"Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В Орле в тройном ДТП пострадала женщин-пассажир отечественной легковушки. "Ладу Калину" протаранил автомобиль "Митсубиши", от удара машина врезалась в "Тойоту".

Все случилось на Комсомольской улице, рядом с корпусом ОГУ. В субботу, 30 мая, 52-летний водитель на "Митусбиши" ехал со стороны 1-й Посадской в направлении автовокзала и не выдержал дистанцию до впереди идущей машины. "Лада Калина", которой удар пришелся в задний бампер, врезалась в еще один автомобиль.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Лада Калина" (женщина 39 лет) получила травмы, назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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