В Орле в тройном ДТП пострадала пассажир легковушки
В Орле в тройном ДТП пострадала женщин-пассажир отечественной легковушки. "Ладу Калину" протаранил автомобиль "Митсубиши", от удара машина врезалась в "Тойоту".
Все случилось на Комсомольской улице, рядом с корпусом ОГУ. В субботу, 30 мая, 52-летний водитель на "Митусбиши" ехал со стороны 1-й Посадской в направлении автовокзала и не выдержал дистанцию до впереди идущей машины. "Лада Калина", которой удар пришелся в задний бампер, врезалась в еще один автомобиль.
- В результате ДТП пассажир автомобиля "Лада Калина" (женщина 39 лет) получила травмы, назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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