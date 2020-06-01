Орловец хранил дома снаряды времен Великой Отечественной войны
В Залегощенском районе сотрудники УФСБ России по Орловской области уличили местного жителя в незаконном хранении боеприпасов времен ВОВ. 35-летний мужчина припрятал на территории своего частного дома несколько артиллерийских снарядов.
Сейчас боеприпасы изъяты и направлены на проведение взрывотехнической экспертизы.
- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU