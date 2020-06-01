Андрей Клычков: "Пусть наши дети живут лучше нас!"

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:41:06+03:00

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Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Маленьких орловец и их родителей с праздником поздравил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона посетовал, что в этом году не удастся привычно отметить праздник детства: все из-за пандемии коронавируса, массовые мероприятия отменены. Однако работа по защите материнства и детства продолжается.

- Наоборот. Вы видите, какие значимые серьезные меры – в это непростое время – приняты руководством страны, чтобы оказать прямую материальную помощь семьям с детьми. И у себя в Орловской области мы делаем все, чтобы наши орловские семьи получали необходимые выплаты в установленные сроки и в полном объеме, - обратился к жителям региона его глава.

Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

- И как всегда говорят родители, бабушки и дедушки: пусть наши дети живут лучше нас! - пожелал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU