2020-06-01T09:24:07+03:00
Общество

Пять городов Орловщины презентуют проекты благоустройства на Всероссийском конкурсе

Общественные пространства поборются за финансирование и создание комфортной городской среды
Наталья Меркулова
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Пять городов Орловщины презентуют проекты благоустройства на Всероссийском конкурсеПять городов Орловщины презентуют проекты благоустройства на Всероссийском конкурсе
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Пять малых городов Орловской области представят проекты создания комфортной городской среды на Всероссийском конкурсе Минстроя РФ. На региональном уровне заявки на участие одобрили для Болхова, Ливен, Новосиля, Малоархангельска и Мценска.

Проекты городов предусматривают создание туристических маршрутов, площадок для отдыха и культурного досуга. В обсуждении каждого из них принижали участие не только эксперты архитектурно-градостроительного сообщества, но и местные жители.

Познакомиться с идеями благоустройства пяти городов Орловщины можно в официальной группе Департамента по проектам развития территорий в соцсетях.

- Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды - это крупнейший архитектурный конкурс страны, в котором принимают участие почти все регионы. Он проводится Минстроем РФ с 2018 года. Его главная цель - поддержка создания привлекательных городских пространств. В конкурсе участвуют малые города с численностью до 100 тысяч человек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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