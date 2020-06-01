Пять городов Орловщины презентуют проекты благоустройства на Всероссийском конкурсе
Пять малых городов Орловской области представят проекты создания комфортной городской среды на Всероссийском конкурсе Минстроя РФ. На региональном уровне заявки на участие одобрили для Болхова, Ливен, Новосиля, Малоархангельска и Мценска.
Проекты городов предусматривают создание туристических маршрутов, площадок для отдыха и культурного досуга. В обсуждении каждого из них принижали участие не только эксперты архитектурно-градостроительного сообщества, но и местные жители.
Познакомиться с идеями благоустройства пяти городов Орловщины можно в официальной группе Департамента по проектам развития территорий в соцсетях.
- Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды - это крупнейший архитектурный конкурс страны, в котором принимают участие почти все регионы. Он проводится Минстроем РФ с 2018 года. Его главная цель - поддержка создания привлекательных городских пространств. В конкурсе участвуют малые города с численностью до 100 тысяч человек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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