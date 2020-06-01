Под Орлом разбился насмерть молодой водитель "ВАЗа"
В Орловской области при ДТП погиб молодой водитель. Его "Четырнадцатая" влетела в столб.
Все случилось в районном центре Нарышкино поздним вечером 31 мая. Примерно в 22.40 22-летний парень на отечественной легковушке "ВАЗ 21140" ехал по дороге "Орел-Брянск-Смоленск". В какой-то момент он не справился с управлением.
- На 19 километре водитель допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП он скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Трагическая авария случилась в поселке НарышкиноФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
На месте аварии работали полицейские и спасатели.
Всего за выходные на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 27 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU