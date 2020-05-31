Первая неделя лета в Орле будет дождливой

31 Май 2020 2020-05-31T13:05:24+03:00

Публикуем прогноз погоды в Орле на неделю с 1 июня

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Первая неделя лета в Орле, по прогнозам синоптиков, выдастся дождливой. Публикуем прогноз погоды в Орле и области на неделю с 1 июня.

Как сообщает Росгидрометцентр, первый летний день будет пасмурным и достаточно холодным 1 июня облачно, дождливо. Ночью +8, днем всего +13 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 м/c, давление 738 мм рт.ст.

Во вторник 2 июня чуть теплее. В ночное время термометры покажут +9, днем +19 градусов. Вновь будет пасмурно, дождливо. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость его составит 5 м/c. Атмосферное давление на прежнем уровне.

В среду 3 июня облачно, небольшой дождь. Температурный режим прежний: +9...+19 градусов. Ветер сменит направление на северное и утихнет до скорости в 1 м/c. Атмосферное давление немного повысится до 750 мм рт.ст.

В четверг 4 июня выглянет солнце, но дождь все равно прогнозируется. Чуть теплее: от +9 ночью, до +20 градусов днем. Ветер южный 4 м/c, давление снизится до 737 мм рт.ст.

В пятницу 5 июня вновь облачно и дождливо. Воздух, как и ранее, прогреется от +9 до +19 градусов, ветер южный 3 м/с, давление 737 мм рт.ст.

В субботу 6 июня, по предварительным прогнозам, сохранится похожая погода: +9..+19, облачно, дождь, небольшой ветер и пониженное давление.

Не забывайте зонты!

ИСТОЧНИК KP.RU