2020-05-31T13:05:24+03:00
Общество

Первая неделя лета в Орле будет дождливой

Публикуем прогноз погоды в Орле на неделю с 1 июня
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Первая неделя лета в Орле, по прогнозам синоптиков, выдастся дождливой. Публикуем прогноз погоды в Орле и области на неделю с 1 июня.

Как сообщает Росгидрометцентр, первый летний день будет пасмурным и достаточно холодным 1 июня облачно, дождливо. Ночью +8, днем всего +13 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 м/c, давление 738 мм рт.ст.

Во вторник 2 июня чуть теплее. В ночное время термометры покажут +9, днем +19 градусов. Вновь будет пасмурно, дождливо. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость его составит 5 м/c. Атмосферное давление на прежнем уровне.

В среду 3 июня облачно, небольшой дождь. Температурный режим прежний: +9...+19 градусов. Ветер сменит направление на северное и утихнет до скорости в 1 м/c. Атмосферное давление немного повысится до 750 мм рт.ст.

В четверг 4 июня выглянет солнце, но дождь все равно прогнозируется. Чуть теплее: от +9 ночью, до +20 градусов днем. Ветер южный 4 м/c, давление снизится до 737 мм рт.ст.

В пятницу 5 июня вновь облачно и дождливо. Воздух, как и ранее, прогреется от +9 до +19 градусов, ветер южный 3 м/с, давление 737 мм рт.ст.

В субботу 6 июня, по предварительным прогнозам, сохранится похожая погода: +9..+19, облачно, дождь, небольшой ветер и пониженное давление.

Не забывайте зонты!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первая неделя лета в Орле будет дождливой
В Орловской области перед судом предстанет экс-проректор университета экономика
Молодого орловца задержали за попытку грабежа из магазина
МЧС: в Орловской области ожидаются грозы и шквалистый ветер
В Орле следком завершил расследование уголовного дела Дениса Блохина
Последние выходные весны в Орле будут дождливыми
В Орловской области принят в первом чтении закон об ограничениях для пивнушек
Орловцу выписали штраф за то, что тот пришел без маски в магазин
В Орле заражение медиков "скорой" коронавирусом грозит обернуться уголовными делами
В Орловской области зоомагизин оштрафован за торговлю некачественными лекарствами
Под Орлом столкнулись две иномарки, оба водителя пострадали
Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 29 мая составило 1094 человека
На кладбищах Орла наводят порядок
Орловская область попросила Москву помочь с медицинским персоналом
Под Орлом из-за неисправного электроприбора едва не сгорел жилой дом
В Орле завершается переоборудование корпуса больницы для COVID-больных
В Орловской области пожилая женщина из ревности прикончила сожителя
В Болховском микрорайоне Орла ребенок попал под машину
В Орле за наркопреступление будут судить двоих граждан Таджикистана
Школьница из орловской глубинки участвует во всероссийском конкурсе "Полицейский дядя Степа"
В Ливенском районе утонул мужчина
В Орле обсудят строительство дороги от Болховского микрорайона до Наугорки
В Орле начался снос "карточного домика"
Губернатор Орловской области заработал за год 3 миллиона рублей
Отделы соцзащиты в Орловской области возобновят прием в своих офисах
Последние звонки для выпускников Орла прозвенят онлайн
Жители Орла останутся без горячей воды с 1 июня на две недели