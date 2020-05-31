В Орловской области перед судом предстанет экс-проректор университета экономика

31 Май 2020 2020-05-31T10:49:18+03:00

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В Орловской области перед судом предстанет экс-проректор Орловского государственного университета экономики и торговли. Следственный комитет завершил расследование коррупционного уголовного бывшей сотрудницы вуза.

- Следствием установлено, что обвиняемая с 2017 года по 2018 год из корыстной заинтересованности способствовала совершению незаконных действий в пользу студентов ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» по выставлению им положительных оценок по учебным дисциплинам без фактической проверки их знаний и контроля успеваемости обучающихся, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Общая сумма взяток - 159 тысяч рублей. Есть еще один эпизод в деле бывшего проректора. В 2018 году она обратилась в суд с заявлением о восстановлении на работе и "представила в качестве доказательств по гражданскому делу неверные сведения" - гласит формулировка следствия.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU