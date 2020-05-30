Молодого орловца задержали за попытку грабежа из магазина

30 Май 2020 2020-05-30T13:10:37+03:00

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В Орле 20-летнего парня задержали за попытку грабежа из магазина. Парень стащил два флакона парфюма и пытался скрыться.

Все случилось на днях в Советском районе города. Молодой человек взял с витрины две упаковки туалетной воды общей стоимостью около 6 тысяч рублей и попытался убежать. Но фортуна явно не была на стороне грабителя: неподалеку оказались оперативники уголовного розыска. Полицейские увидели, что за молодым человеком гонится продавщица, догнали того и задержали.

- В отношении подозреваемого Отделом дознания УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Покушение на грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное расследование, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU