2020-05-30T12:45:01+03:00
Общество

МЧС: в Орловской области ожидаются грозы и шквалистый ветер

В чрезвычайном ведомстве орловцев просят быть осторожными в плохую погоду
Ольга СУПОНЕВА
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В регионе ожидается неблагоприятная погодаВ регионе ожидается неблагоприятная погодаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В региональном МЧС жителей Орловской области предупредили о непогоде, которая будет царить на Орловщине в ближайшее время. Ожидаются грозы и шквалистый ветер.

Как сообщает региональный гидрометцентр, в ближайшие сутки местами пройдут дожди, грозы и даже град. Ветер южного направления, днем его сокрость составит 6-11, а при грозах порывы до 15-18м/с. При этом достаточно тепло: днем до +20 градусов.

- Обратите внимание на погодные условия (резкие порывы ветра), которые могут стать причиной происшествий, будьте внимательны! Соблюдайте правила безопасности! - просят жителей региона в ГУ МЧС России по Орловской области.

В случае происшествий звоните 01, 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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