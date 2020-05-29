Последние выходные весны в Орле будут дождливыми

29 Май 2020 2020-05-29T17:35:50+03:00

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Последние выходные весны в Орле и области будут дождливыми. Подробно рассказываем о погоде на 30 и 31 мая.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 30 мая будет облачно, дождливо. Но зато достаточно тепло: в ночное время термометры покажут 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер восточный 2-4 м/с, атмосферное давление ниже нормы, 735 мм рт. ст.

В воскресенье 31 мая вновь облачно и дождливо. Чуть прохладнее: +10 ночью и +19 днем. Ветер будет дуть с юга мо скоростью 3-4 м/с. Давление 739 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, будущая первая летняя неделя не порадует июньским теплом. Следите за прогнозами на нашем сайте и не забывайте зонты

ИСТОЧНИК KP.RU