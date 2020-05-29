В Орловской области принят в первом чтении закон об ограничениях для пивнушек

29 Май 2020 2020-05-29T16:05:02+03:00

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В Орловской области принят в первом чтении принят закон об ограничениях для пивнушек. Согласно законопроекту, минимальная площадь, в которой могут располагаться а равно и работать "наливайки" составит не менее 50 квадратных метров.

В этом месяце вступил в силу федеральный закон, который гласит: алко-заведения не должны работать, если площадь зала, где обслуживаются посетители, составляет менее 20 квадратов. При этом регионам дали полномочия самим регулировать подобные ограничения. Орловские парламентарии, вслед за другими регионами России - Воронежем, Владимиром - ограничение решили установить в 50 квадратных метров.

По мнению заксобрания, это позволит снизить число нарушений общественного порядка в псевдо-барах, а по сути алко-маркетах на вынос. Кроме того орловцы неоднократно жаловались на шум в подобных заведениях, так что законодатели посчитали подобный законопроект адекватной мерой.

- Большинством голосов депутатов данный законопроект прошёл первое чтение. Ко второму будет проведено широкое обсуждение документа с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского областного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU