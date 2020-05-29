Орловцу выписали штраф за то, что тот пришел без маски в магазин

29 Май 2020 2020-05-29T14:10:26+03:00

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В Орловской области продолжают действовать антикоронавирусные меры, в числе которых и режим обязательного ношения масок в общественных местах. Однако не все жители региона спешат соблюдать указ губернатора, за что нарываются на штрафы.

Так, житель Верховского района решил отовариться в магазине. Вошел, передвигался по помещению торговой точки без защитной маски. За что и попал под статью об административном правонарушении. Суд постановил оштрафовать мужчину, как сообщает пресс-служба Верховского районного суда.

Это не первый подобный случай. По сути, каждому, кто нарушил указ губернатор "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области" в период режима повышенной готовности может грозить ответственность перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU