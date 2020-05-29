В Орле заражение медиков "скорой" коронавирусом грозит обернуться уголовными делами

29 Май 2020 2020-05-29T13:47:22+03:00

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В Орле массовое заражение медиков на подстанции скорой помощи Заводского района грозит обернуться уголовным делом. Прокуратура области провела проверку и усмотрела нарушения. Материалы уже направлены в следственные органы.

Надзорное ведомство организовало проверку, целью которой было выяснить как соблюдалась и обеспечивалась безопасность медиков, и обеспечивалась ли вообще. Вскрылись нарушения.

- Установлено, что тестирование работников подстанции на COVID -19 администрацией учреждения проводилось с нарушением предусмотренной периодичности. В нарушение требований, изложенных в постановлении главного государственного санитарного врача по Орловской области, не был своевременно определен круг лиц, контактировавших с работниками с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Кроме того, зараженные медики не были отстранены от работы. Теперь материалы, собранные в ходе прокурорской проверки, направлены в следственный комитет. Уголовные дела могут быть возбуждены по двум статья УК РФ: "Халаность" и "Нарушение санитарно-эпидемиолгических правил".

В адрес первого зампреда Правительства области внесено представление."КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU