В Орловской области зоомагизин оштрафован за торговлю некачественными лекарствами

29 Май 2020 2020-05-29T12:30:28+03:00

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В Орловской области зоомагазин оштрафовали за торговлю некачественными лекарствами и за ряд других нарушений. В частности, в продаже были ветпрепараты с истекшим сроком годности.

Речь идет о магазине в поселке Верховье. С проверкой нагрянули специалисты Россельхознадзора. Они обнаружили сразу несколько нарушений. Помимо просроченных препаратов, не было необходимых документов, полки и стеллажи не были пронумерованы, в холодильном шкафу для лекарств не оказалось термометра и другое. Материалы проверки инспекторы направили в арбитраж региона.

- Юридическое лицо ООО «Флора и Фауна» привлечено к административной ответственности с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей и изъятием из оборота и уничтожением недоброкачественных лекарственных средств для ветеринарного применения, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU