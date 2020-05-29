Под Орлом столкнулись две иномарки, оба водителя пострадали

29 Май 2020 2020-05-29T12:10:34+03:00

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На трассе "Орел-Тамбов" произошло ДТП с двумя пострадавшими. В четверг, 28 мая, здесь столкнулись иномарки "Чери" и "Вольво".

Все случилось около половины седьмого вечера. 38-летняя автомобилистка за рулем машины "Чери" на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю "Вольво", за рулем которого был мужчина 38 лет. Иномарки столкнулись. От удара "Чери" отбросило в отбойник.

Водитель "Вольво" также получил травмыФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Чери" получила телесные повреждения, госпитализирована в областную клиническую больницу, водитель автомобиля "Вольво" получил телесные повреждения, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах Орловской области госавтоинспекторы зарегистрировали 11 ДТП, 2 из которых с пострадавшими. В том числе, пострадал ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU