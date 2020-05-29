Под Орлом столкнулись две иномарки, оба водителя пострадали
На трассе "Орел-Тамбов" произошло ДТП с двумя пострадавшими. В четверг, 28 мая, здесь столкнулись иномарки "Чери" и "Вольво".
Все случилось около половины седьмого вечера. 38-летняя автомобилистка за рулем машины "Чери" на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю "Вольво", за рулем которого был мужчина 38 лет. Иномарки столкнулись. От удара "Чери" отбросило в отбойник.
Водитель "Вольво" также получил травмыФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
- В результате ДТП водитель автомобиля "Чери" получила телесные повреждения, госпитализирована в областную клиническую больницу, водитель автомобиля "Вольво" получил телесные повреждения, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за минувшие сутки на дорогах Орловской области госавтоинспекторы зарегистрировали 11 ДТП, 2 из которых с пострадавшими. В том числе, пострадал ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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