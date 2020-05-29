На кладбищах Орла наводят порядок

29 Май 2020 2020-05-29T11:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На кладбищах Орла продолжается уборка. По контракту, до 15 июня рабочие должны навести порядок.

О том, как продвигается работа, рассказали в пресс-службе администрации города. Отмечается, что с 8 мая на уборку вышел новый подрядчик.

- Санитарные бригады убрали 2 235 кубометров отходов с семи городских кладбищ: Наугорского, Иоанно-Богословского, Лужковского, с Троицкого, с Крестительского, Афанасьевского и с Лепешкинского, - сообщает пресс-служба.

До праздника Красной горки, 7 июня, пройдет проверка: нет ли залежей мусора на пешеходных дорожка, все ли отходы вывезены.

При этом посещение кладбищ в регионе все еще запрещено: можно только хоронить усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU