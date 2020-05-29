2020-05-29T11:36:35+03:00
Общество

На кладбищах Орла наводят порядок

Санитарные бригады убирают городские погосты к празднику Красной горки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На кладбищах Орла продолжается уборка. По контракту, до 15 июня рабочие должны навести порядок.

О том, как продвигается работа, рассказали в пресс-службе администрации города. Отмечается, что с 8 мая на уборку вышел новый подрядчик.

- Санитарные бригады убрали 2 235 кубометров отходов с семи городских кладбищ: Наугорского, Иоанно-Богословского, Лужковского, с Троицкого, с Крестительского, Афанасьевского и с Лепешкинского, - сообщает пресс-служба.

До праздника Красной горки, 7 июня, пройдет проверка: нет ли залежей мусора на пешеходных дорожка, все ли отходы вывезены.

При этом посещение кладбищ в регионе все еще запрещено: можно только хоронить усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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