2020-05-29T11:12:51+03:00
Общество

Орловская область попросила Москву помочь с медицинским персоналом

Регион подал заявку на усиление врачами из столицы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловскую область могут прибыть медики из столицы, работающие с коронавирусными больными. Регион подал соответствующую заявку на усиление медицинским персоналом.

Об этом рассказал глава регионального здравдепа Иван Залогин в ходе прямого эфира на телеканале "Первый областной" накануне, 28 мая. Он рассказал, чтопродолжается активная подготовка коек для пациентов с COVID-19, регион планирует создать полторы тысячи койко-мест для потенциальных зараженных коронавирусной инфекцией. И тогда медицинского персонала не хватит.

Речь идет о поручении президента, которое он дал мэру Москвы, "поделиться" медиками с регионами РФ.

- По мере снижения пациентов в Москве врачи будут освобождаться, они могут усиливать регионы, - сказал Залогин в прямом эфире.

Отметим, что без необходимого числа свободного коечного фонда и, соответственно, медицинского персонала, область не может далее ослабить антикоронавирусные меры.

На 29 мая 2020 2147 зараженных коронавирусом. (за весь период). 1094 человека выписаны по выздоровелнию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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