2020-05-29T10:13:04+03:00
Происшествия

Под Орлом из-за неисправного электроприбора едва не сгорел жилой дом

Пожар разбушевался в поселке Надежда
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловском районе из-за неисправного электроприбора едва не сгорел жилой дом. ЧП случилось в поселке Надежда накануне, 28 мая.

Сигнал о пожаре спасателям поступил утром, в восьмом часу. Они прибыли на место.

- В результате пожара выгорело помещение площадью 16 квадратных метров и чердачное помещение выгорело на площади 18 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Какой именно прибор едва не привел к необратимым последствиям, не уточняется.

К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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