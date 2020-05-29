В Орле завершается переоборудование корпуса больницы для COVID-больных

29 Май 2020 2020-05-29T09:40:20+03:00

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В Орле подходит к завершению переоборудование корпуса больницы имени Боткина для пациентов с коронавирусом. О ходе работ рассказал губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

По словам главы региона динамика распространения COVID-19 оптимизма пока не вселяет. Поэтому работа ведется усиленно. В боткинской больнице будет развернуто дополнительно 232 койки. Каждую смену будет работать по 50 сотрудников, а реанимационных мест будет 12. Кроме того, рабочие прокладывают кислородную магистраль по четырем этажам корпуса.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

- Параллельно проводится оснащение корпуса: закупаются пижамы для пациентов и персонала, одноразовая посуда, баки для замачивания СИЗов, усиливается проводка, монтируется сантехника, в том числе стиральные машины, душевые кабины. Заключаются контракты на поставку дополнительного медицинского оборудования, - написал губернатор в своих социальных сетях.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

Напомним, число зараженных коронавирусом в Орловской области на 29 мая превышает две тысячи человек.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU