В Орловской области пожилая женщина из ревности прикончила сожителя

29 Май 2020 2020-05-29T09:26:28+03:00

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В Орловской области пожилую женщину задержали по подозрению в убийстве сожителя. Кровавая трагедия разыгралась в Залегощенском районе.

Бездыханное тело 61-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено по месту его жительства в эту среду, 27 мая. По горячим следам оперативникам удалось вычислить и задержать 60-летнюю гражданскую жену покойного. Отпираться та не стала.

- Под тяжестью предъявленных улик созналась в содеянном и дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство сожителя на почве ревности, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU