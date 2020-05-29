2020-05-29T09:15:41+03:00
Происшествия

В Болховском микрорайоне Орла ребенок попал под машину

Девочку с травмами госпитализировали
Ольга СУПОНЕВА
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Девочка-пешеход госпитализированаДевочка-пешеход госпитализированаФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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В пригороде Орла легковушка сбила ребенка. Девочка госпитализирована с травмами.

Все случилось в Болховском микрорайне в начале двенадцатого часа дня. 31-летний водитель за рулем иномарки "Ниссан" двигался по межквартальному проезду со стороны улицы Естина в сторону Графа Киселева. В районе 9-го дома по Киселева на проезжей части оказалась девочка 2010-го года рождения, она переходила дорогу. Водитель затормозить не успел.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована Детскую областную клиническую больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Отметим, что часть дороги в молодом но уже густонаселенном Болховском микрорайоне перекрыта из-за строительных работ. Объезд организован через жилые кварталы, поток транспорта большой. Так что и водителям, и пешеходам стоит сохранять особую бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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