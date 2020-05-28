2020-05-28T17:06:04+03:00
Происшествия

В Орле за наркопреступление будут судить двоих граждан Таджикистана

Гостей из соседней страны поймали на попытке сбыта героина и "синтетики"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле перед двое граждан Таджикистана предстанут перед судом за наркопреступление. Гостей из соседней страны поймали на попытке сбыта почти килограмма героина и "синтетики".

Действовали иностранцы в составе организованной преступной группы. На момент задержания они готовились к бесконтактной продаже 499 доз наркотиков общей массой более 900 грамм. Попытку пресекли сотрудники УФСБ, запрещенные вещества изъяли.

Уголовное дело тогда было возбуждено и расследовалось по статье Уголовного Кодекса "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере".

- Уголовное дело направлено в Северный районный суд Орла для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение вменяемого преступления составляет до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-лужбе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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